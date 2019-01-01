ليفاندوفيسكي يتخطى نيستلروي بقائمة الهدافين لدوري الأبطال

إنجاز جديد يضاف للمهاجم البولندي مع بايرن

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، تحطيمه للأرقام القياسية مع بايرن ميونخ على صعيد المشاركات المحلية والقارية.

ليفا تمكن من معادلة النتيجة لبايرن، خلال مباراته مع أوليمبياكوس اليوناني بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أصحاب الأرض تقدموا بهدف ليوسف العربي بالدقيقة 23، قبل أن يعود بايرن عن طريق ليفاندوفيسكي بالدقيقة 34 من صناعة توماس مولر.

الهدف جعل البولندي يصل للرقم 57 في الأبطال، ليتخطى الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي صاحب الـ56 هدف.

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وبذلك يحتل ليفا المركز الخامس بترتيب الهدافين التاريخيين، بينما يأتي كريم بنزيما رابعاً بـ60 هدف.

وبالمركز الثالث المهاجم الإسباني راؤول جونزاليس 71، ثم ليونيل ميسي 112 هدف في 136 مباراة، بينما كريستيانو رونالدو على الصدارة بـ126 هدف في 163 مباراة.