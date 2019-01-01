ليفاندوفسكي: تمريرات كوتينيو تجعلنا أخطر

تعرف على تصريحات ليفاندوفسكي حول أهمية التعاقد مع كوتينيو

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أكد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنّ الفريق يمتلك العناصر التي تؤهله للمنافسة محليًا وأوروبيًا وخاصة بعد انضمام فيليبي كوتينيو من برشلونة.

كوتينيو رحل إلى البافاري على سبيل الإعارة وأحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لدينا مجموعة من اللاعبين التي تمتلك إمكانيات رائعة للغاية والتي تمنحنا القدرة على التنافس".

وتابع: "كوتينيو سوف يكون الإضافة الأبرز في المباريات الكبرى لأنّ تمريراته الأخيرة قاتلة وسوف يساعدنا كثيرًا في دوري أبطال أوروبا. لديه مواصفات خاصة".

وأردف: "بوجوده نحن فريق غير متوقع وهذا يجعلنا أكثر شراسة".

مسجل أهداف بايرن ميونخ الخمسة في أول مبارياتين بالبوندسليجا اختتم: "يقولون الكثير حول إمكانية التجديد ولكن لا يوجد أي شيء واضح حتى الآن".

جدير بالذكر أنّ ليفاندوفسكي لديه عقد ينتهي في 2021 وهو صاحب الراتب الأعلى في البافاري.

وكان تيمو فيرنر قد جدد مع لايبزيج بقيمة شرط جزائي وصلت إلى 25 مليون يورو فقط مما يمهد الطريق لانتقاله الموسم المقبل إلى بايرن ميونخ.