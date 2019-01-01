بايرن ميونخ يجتمع بممثل ساني تمهيدًا لضمه

بايرن ميونخ الألماني يختار وسيطًا من أجل التفاوض مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اجتمع نادي بايرن ميونخ الألماني مع ممثل النجم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي لمناقشة إمكانية انضمامه لصفوف الفريق البافاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورتس بيلد" والتي أكدت بايرن ميونخ استعان بوكيل اللاعبين جيوفاني برانشيني من أجل تلك المقابلة كوسيط بين الطرفين.

وتم عقد تلك المقابلة بين ممثل اللاعب ديفيد جراندر وبرانشيني خلال مباراة فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب.

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وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية من التفاوض مع لاعبين عقودهم يتبقى بها أكثر ستة أشهر مع أنديتهم الأصلية.

ويملك اللاعب الألماني الشاب في الوقت الحالي عقدًا مع مانشستر سيتي لن ينتهي سوى بنهاية موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مما يعني أنه لا يستطيع التفاوض مع أي طرف سوى ناديه الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ساني كان قريبًا للغاية من الرحيل لنادي بايرن ميونخ في الصيف الماضي لكن إصابته في أربطة الركبة أنهت كل شيء.