بايرن ميونخ يتابع موقف بوتشيتينو

كوفاتش تحت الضغط في ميونخ

أوضحت تقارير في ألمانيا أن هناك اهتمام من بايرن ميونخ بالأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، ليكون خليفة للمدير الفني الحالي نيكو كوفاتش.

ووقع كوفاتش هدفاً للانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى الفريق البافاري، والانتصارات الصعبة في المباريات الماضية.

وذكرت "سبورت1" أن مسؤولي بايرن ميونخ يتابعون موقف بوتشيتينو في العاصمة الإنجليزية لندن في ظل تراجع مستوى وأداء توتنهام هو الآخر.

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وأفاد التقرير أن بوتشيتينو على رأس الأسماء المرشحة لتدريب بايرن ميونخ حال رحيل كوفاتش، بالإضافة لمدرب أياكس إريك تين هاج، ومدير لايبزج رالف راجنيك.

وفي نفس السياق، تحدثت "كيكر" أن هناك حالة من عدم الرضا في صفوف لاعبي بايرن بعد تصريحات كوفاتش عن ضعف الإمكانيات في الفريق.

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وشبه كوفاتش لاعبيه بالسيارة التي لا يمكنها الانطلاق بسرعة أكثر من 100 كم ويطالبها سائقها بسرعة 200 كم، الأمر الذي أثار استياء اللاعبين.

وحقق بايرن انتصاراً بشق الأنفس الثلاثاء على مضيفه بوخوم من الدرجة الثانية بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات كأس ألمانيا.