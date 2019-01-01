بايرن ميونخ يعاقب ريبيري بعد إهانته للجميع

نادي بايرن ميونخ يقرر معاقبة ريبيري بعد ثورته على موقع التدوينات القصيرة تويتر واطلاقه للإهانات في كل اتجاه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر نادي بايرن ميونخ أن يعاقب لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري على تصرفاته التي خرج بها علنًا قبل ساعات عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار تويتر.

جاء هذا بحسب ما أكد حسن صالحميدتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حيث شدد على أن اللاعب تم توقيع عقوبة كبيرة عليه.

وكان ريبيري قد أطلق لسانه بإهانات وكلمات نابية عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" ردًا على الانتقادات التي نالها مؤخرًا.

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وتناول النجم الفرنسي العشاء بمطعم في الإمارات العربية المتحدة وبلغت قيمة فاتورة قطعة لحم بورق الذهب حوالي 1200 درهم مما أثار موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال صالحميدتش في معسكر بايرن ميونخ التدريبي في الدوحة: "فرانك ريبيري تم تغريمه ماديًا بشكل كبير بسبب ما نشر في الساعات الأخيرة".

جدير بالذكر أن الموسم الجاري هو الأخير في عقد ريبيري مع بايرن ميونخ، وعلى الأغلب سيرحل اللاعب دون أن يجدد تعاقده رغم تصريحاته الأخيرة برغبته في الاستمرار.