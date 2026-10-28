بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند: تفاصيل المباراة

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 13:30 أليانز أرينا

أليانز أرينا يختبر صلابة بوروسيا دورتموند

يستضيف بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في واحدة من أكثر مباريات الدوري الألماني إثارة. ويلتقي الفريقان في قمة الترتيب، إذ يحتل بايرن المركز الأول ودورتموند المركز الثاني بعد سبع جولات.

يدخل بايرن هذه المباراة في ظروف غير معتادة. فقد انهار مدربه فينسنت كومباني في مقر التدريبات يوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى، ليتولى المدرب المشارك آرون دانكس قيادة الفريق. وقاد دانكس بايرن للفوز 3-1 على فرايبورج يوم الأحد، وسيواصل أداء هذا الدور حتى يُسمح لكومباني بالعودة، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عدة أسابيع على الأقل.

ورغم هذه الاضطرابات، قدمت تشكيلة بايرن أداءً متزنًا أمام فرايبورج. افتتح دايوت أوباميكانو التسجيل، وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني، ثم حسم مايكل أوليسي الفوز في الوقت بدل الضائع بعد نهاية شهدت توترًا. وأبقت النتيجة بايرن في صدارة الدوري الألماني برصيد 17 نقطة.

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يدخل دورتموند المباراة وهو في حالة جيدة تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. فقد فاز 1-0 على آينتراخت فرانكفورت في آخر مبارياته بالدوري الألماني، وحصد نقاطًا من مباريات صعبة خارج أرضه في الأسابيع الأخيرة. ويتساوى مع بايرن في النقاط، ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف.

ولا تزال قائمة إصابات بايرن طويلة، إذ يغيب مانويل نوير ولويس دياز وجمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش وتاريك بوخمان. ويفتقد دورتموند إيمري جان وجيانيس كونستانتيلياس وجاستن ليرما.

أخبار الفريقين والقائمتان

سيفتقد بايرن ميونخ مجددًا عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول. ويُدرج حارس المرمى مانويل نوير والجناح لويس دياز ولاعبا الوسط جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش والمدافع تاريك بوخمان ضمن قائمة المصابين. كما يظل المدرب فينسنت كومباني غير متاح، فيما يواصل المدرب المشارك آرون دانكس قيادة الفريق من المنطقة الفنية. وستُضاف تحديثات بشأن التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يخوض بوروسيا دورتموند المباراة في غياب إيمري جان وجيانيس كونستانتيلياس وجاستن ليرما بسبب الإصابة. ولا توجد حالات إيقاف مدرجة لدى أي من الفريقين. ولم تُؤكد بعد التشكيلة الأساسية المتوقعة للمدرب نيكو كوفاتش، وسيجري تحديثها قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

حقق بايرن ميونخ فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-1 خارج أرضه على فرايبورج في الدوري الألماني. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا وفاز 6-1 على آر بي لايبزيج في الدوري الألماني. وسجل بايرن 16 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس. وكان الفوز 6-1 على لايبزيج أكثر عروضه تفوقًا في هذه السلسلة.

حقق بوروسيا دورتموند فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وفاز أيضًا 2-1 خارج أرضه على صباح إف كي في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة، بينما تعادل 0-0 مع يونيون برلين في الدوري. وسجل دورتموند أربعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس، وجاءت هزيمته الوحيدة أمام بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر يوم 22 أغسطس 2026، حين فاز بايرن ميونخ 2-1 على بوروسيا دورتموند. وقبلها، فاز بايرن 3-2 على دورتموند في ملعبه بالدوري الألماني يوم 28 فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق بايرن ثلاثة انتصارات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لدورتموند. وسجل بايرن 10 أهداف في تلك المواجهات الخمس واستقبل سبعة.