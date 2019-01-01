بايرن ميونخ يقترب من ضم بيريشيتش

المؤشرات تشير لاقتراب حسم الصفقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

غاب الكرواتي إيفان بيريشيتش عن قائمة إنتر المسافرة لمواجهة فالنسيا، ليزيد الشكوك حول اقتراب رحيله إلى بايرن ميونخ.

ويلعب إنتر مساء السبت أمام فالنسيا على ملعب "مستايا" ضمن بطولة "نارانخا" الودية استعداداً للموسم المقبل.

وسافرت بعثة إنتر إلى إسبانيا دون الجناح الكرواتي، لتزيد الشكوك حول اقتراب انضمامه إلى صفوف الفريق الألماني.

وذكرت عدة مصادر إيطالية أن بيريشيتش سينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة مقابل مبلغ يتراوح في حدود 3-5 ملايين يورو.

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وتتحول إعارة بيريشيتش إلى انتقال نهائي بعد خوضه عدد محدد من اللقاءات مع الفريق الألماني حسبما ذكر التقارير.

وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن وكيل اللاعب موجود حالياً في إسبانيا، وأن هناك عرضين من ناديين من الليجا سيشاركا أوروبياً.

وخرج بيريشيتش من حسابات إنتر بعدما فشل في التأقلم مع مركز الظهير الجناح الذي وظفه فيه أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، بحسب التقارير.