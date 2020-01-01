بايرن ميونخ: لهذا السبب لن نتعاقد مع فيرنر

اهتمام كبير يتمتع به المهاجم الألماني بعد تألقه مع لايبزج

تحدث حسن صالح حميديتيش المدير التقني لبايرن ميونخ، عن موقف النادي من الألماني من التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزج خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

العديد من التقارير ربطت فيرنر بالرحيل عن لايبزج، بعد المستويات المميزة التي ظهر بها مع الفريق على مدار المواسم الماضية، وبالتحديد بالنسخة الحالية من البوندسليجا.

تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ، جميعهم اهتموا بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن يبدو أن البافاري صرف نظره عن هذه الخطوة.

وهو ما جاء على لسان حميديتيتش في تصريحات صحفية قائلاً:"اللاعب لا يناسب أسلوب بايرن ميونخ، لأن سرعته تحتاج للحصول على مساحات كبيرة".

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وأضاف لصحيفة "بيلد":"هذا الأمر متوفر له في لايبزج رغم تغيير خطة لعبهم، ولكنه لا يتماشى مع طريقتنا التي تعتمد على تقارب الخط الأمامي".

يذكر أن صاحب الـ23 سنة نجح في تسجيل 23 هدفاً وصناعة 10 في 25 مباراة لعبها بقميص لايبزج بجميع البطولات هذا الموسم.