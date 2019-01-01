كوفاتش يُلمح لإصابة زوله بقطع في الرباط الصليبي

أنباء سيئة للنادي البافاري بعد التعادل مع أوجسبورج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، عن إمكانية تعرض لاعبه نيكلاس زوله بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مدافع بايرن خرج بعد 12 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

بعض الصحف الألمانية أكدت وجود شكوك حول تعرض اللاعب لمشكلة في الرباط الصليبي، وهو ما أكده كوفاتش بعد اللقاء.

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية:"الإصابة تبدو سيئة جداً في الوقت الحالي".

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وأضاف:"علينا انتظار المزيد من الفحوصات، أتمنى عدم وجود أي قطع في الأربطة وإلا سنفقده لفترة طويلة".

يذكر أن التعادل جعل بايرن يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الألماني بـ15 نقطة، وبفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.