الاتحاد الألماني يعلن موعد انطلاق الموسم الجديد

تم الاستقرار كذلك على موعد السوبر بين بايرن ميونخ ودورتموند

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد انطلاق الموسم الكروي الجديد من بطولة الدوري المحلي 2020/2021.

النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم شهد حالة من الارتباك هذا العام، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.

الدوري الألماني توقف مع باقي الدوريات في مارس الماضي، قبل العودة في يونيو، ليواصل بايرن ميونخ سيطرته الكاملة على البطولة.

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الموقع الرسمي للاتحاد الألماني، قال في بيان رسمي له، أن الموسم القادم من الدوري سيبدأ في 18 سبتمبر المقبل بعد نهاية دوري أبطال أوروبا وكافة مسابقات الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام شالكه في المباراة الأولى من البطولة، ولكن بشرط عدم تأهله لنهائي دوري الأبطال وانشغاله بالمشاركة في المنافسات حتى نهاية شهر أغسطس.

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وفي حالة تأهل بايرن لنهائي الأبطال، ستكون المواجهة الأولى من الدوري الألماني يوم الجمعة 18 سبتمبر بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وعلى جانب آخر ستقام بطولة كأس السوبر 2020، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ، والوصيف بوروسيا دورتموند في 30 سبتمبر 2020.