رسمياً | بايرن ميونخ يعلن استمرار فليك حتى نهاية الموسم

المدرب المؤقت يتحول لدائم

أعلن بايرن ميونخ رسمياً استمرار المدرب المؤقت هانز فليك في منصبه حتى نهاية الموسم بعد العروض القوية التي قدمها منذ توليه المهمة.

فليك تولى المهمة قبل قرابة شهرين بعدما قرر النادي البافاري إقالة نيكو كوفاتش من منصبه بعد الخسارة من إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وذكر بايرن أن اجتماعاً دار مساء السبت بعد الانتصار على فولفسبورج بين المدرب والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، ومدير النادي كارل هانز رومينيجه.

وشهد الاجتماع اتخاذ النادي قراراً بابقاء فليك في منصبه على الأقل حتى نهاية الموسم، مع التوضيح في البيان أنه سيكوناً من المرشحين للاستمرار فيما بعد ذلك.

ونشر الموقع الرسمي لبايرن تصريحات الثنائي رومينيجه وحميديتش، والذان أكدا اقتناع النادي بما قدمه فليك على صعيد الأداء الفني والنتائج على المستويين المحلي والأوروبي.

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وعلق فليك على القرار مع الموقع الرسمي قائلاً: "سعيد للغاية بالقرار والثقة، أنهينا النصف الأول في مركز جيد للانطلاق بالنصف الثاني، الآن وقت الراحة والشحن من أجل الاستعداد لاستكمال الموسم على أكمل وجه".

وحقق بايرن السبت انتصاراً صعباً على فولسبورج بثنائية نظيفة، لينهي الدور الأول من البوندسليجا ثالثاً بفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج.