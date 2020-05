بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ 1 × 0 آينتراخت فرانكفورت

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

17' مولر تقدم بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية عبرت من ليفاندوفسكي، لكنها وجدت جوريتسكا القادم من الخلف، فأرسل تسديدة قوية من على نقطة الجزاء اكتفى تراب بمتابعتها وهي تمر للشباك من على يساره.

17' جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق كيميش

16' ركنية من على يميين تراب ينفذها كيميش بعرضية على القائم الأول كالعادة يبعدها الدفاع.

15' بافارد يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

14' كيميش أرسل عرضية من اليمين على رأس بافارد الذي حول الكرة إلى المرمى، لكن تراب أمسك الكرة على مرتين.

14' الرااااااائع تراب يتألق ويمنع تقدم بايرن ميونخ.

11' كيميش نفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول حولها مولر بكعبه لمولر المتمركز على حافة منطقة الجزاء، فقابل البولندي الكرة بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

11' يا إلهي العارضة تمنع هدف محقق لبايرن ميونخ.

10' انطلاقة رائعة في اليسار من ألفونسو دافيس الذي يصل لمنطقة الجزاء ثم يراوغ ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

9' عرضية من اليمين عن طريق كيميش يبعدها دفاع آينتراخت فرانكفورت.

8' كيميش ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول، يحولها البولندي برأسه إلى المرمى لكن الدفاع يبعد الكرة.

7' خطيييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من اليمين عن طريق مولر إلى القائم البعيد، حيث ليفاندوفسكي الذي يحاول التسديد بالرأس، لكن الدفاع يبعد الكرة للركنية.

6' صراع على الكرة في وسط الميدان ينتهي بالكرة عند تراب الذي يشتتها وتصل لنوير.

4' كومان ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول الهروب من نديكا الذي يمسك به فيسقط الفرنسي، لكن الحكم يقول لا شيء.

3' ردة فعل من فرانكفورت بتمريرات أمام منطقة جزاء بايرن حتى تصل الكرة لسيلفا الذي ريسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

2' بداية قوية لبايرن ميونخ في محاولة لفرض السيطرة من البداية.

1' بايرن ميونخ على اليمين بالأحمر المعتاد، وآينتراخت فرانكفورت على اليسار بالأبيض الرديف.

