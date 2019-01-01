بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم إسبانيول

بايرن يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة التعاقد مع نجم إسبانيول مارك روكا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق روكا مع منتخب تحت 21 عاماً الإسباني الذي تُوج بأمم أوروبا هذا الصيف، ولفت أنظار عديد الأندية في أوروبا.

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وذكرت "ماركا" أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب، ولكن تبقى عقبة التوصل لاتفاق مع إسبانيول الرافض لبيع اللاعب.

ويملك روكا عقداً حتى 2022 مع إسبانيول، ويحتوى على شرط جزائي يبلغ 40 مليون يورو، المبلغ الذي يطلبه النادي للتخلي عن متوسط ميدانه.

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وأكدت الصحيفة أن رغم اهتمام بايرن بروكا، ولكنه ليس مستعداً لدفع أربعين مليوناً لضمه هذا الصيف، وأنه سيحاول تخفيض المبلغ.

ولم يسبق لروكا تمثيل أي فريق بمشواره باستثناء إسبانيول بمختلف الفئات العمرية، وصولاً للفريق الأول في 2016.