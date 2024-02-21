بعد تعلم الإسبانية.. صفعة من برشلونة على وجه فليك!

ماذا يحدث في ميركاتو المدربين؟

يتطلع هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، لخوض تجربة جديدة مع برشلونة، اعتبارًا من الموسم المقبل، علمًا بأنه لا يرتبط حاليًا بأي فريق منذ الرحيل عن المانشافت في سبتمبر الماضي.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج، حيث خسر البارسا نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، كما ودّع كأس الملك، وتعقدت مهمته في المنافسة على لقب الليجا (فارق 8 نقاط عن الريال).

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فليك يرغب في قيادة برشلونة، حتى مقارنة بالعودة لقيادة بايرن ميونخ، الذي أعلن اليوم الأربعاء، رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أن "المدرب الألماني عرض نفسه على برشلونة بالفعل، وبدأ تعلم اللغة الإسبانية، وينتظر قرار برشلونة بشأن تعيينه مدربًا، قبل البت في أي عروض أخرى".

لكن "سبورت" ترى أن "إدارة برشلونة لا تعتبر (هانز) على رأس الأولويات لخلافة تشافي، رغم تقديرها ما حققه مع بايرن (توج بالسداسية)، إلى جانب اعتماده طريقة لعب هجومية (تلائم البارسا)".