باولينيو ينفجر غضبًا بسبب ربط زوجته بالعروض التي تلقاها

رد قوي من باولينيو بسبب ما نشر حول مستقبله

عبر النجم البرازيلي باولينيو، لاعب جوانزهو الصيني السابق، عن استيائه من تناول أحد الصحفيين لمسألة العروض التي يمتلكها خلال الوقت الحالي، لاختيار الفريق المناسب له.

باولينيو فسخ عقده مع نادي جوانزهو الصيني وأصبح لاعبًا حرًا، ويمتلك حاليًا عروضًا من المملكة العربية السعودية والإمارات، بجانب عرضين من تركيا، وعرضًا من كورينثيانز البرازيلي.

وانتقد باولينيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الصحفي الذي نشر مقالًا عنه، يفيد بأن زوجته هي السبب الحقيقي وراء تأخر حسم مصيره حتى الآن، لأنها تريد العيش في أوروبا.

وكتب النجم البرازيلي عبر خاصية "القصص": "المقال الذي نشره الصحفي رودريجيو أثار صخطي، وكورينثيانز نادي تربطني به علاقة طيبة جدًا، ولكن انتقالي لأي نادي يعتمد على العديد من الأمور".

وتابع: "أهتم بمصير عائلتي وزوجتي التي دائمًا ما تدعمني، ولكنهم لم يتدخلوا في هذا النوع من القرارات، لم أخفي ذلك عن أي شخص من قبل، وقراري لم أتخذه حتى الآن".

وواصل: "سأخذ رفاهية عائلتي على محمل الجد، وسأقيم الإيجابيات والسلبيات، وسأختار ما أراه مفيدًا لنا جميعًا، وبعدها سأعلن عن فريقي القادم".

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واختتم باولينيو تصريحاته رافضًا تعريض عائلته للطريقة التي تم بها نشر المقال، بما في ذلك ذكر أسماء أطفالي القاصرين، هذا الأمر غير مقبول نهائيًا".