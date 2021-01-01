باور هورس × مانشستر سيتي ـ تحدي الطاقة: محرز ومندي يفاجئان الفائزين

رياض محرز وبنجامين مندي يقدمان الجوائز للفائزين بتحدي الطاقة

فاجأ نجما مانشستر سيتي "رياض محرز" و"بنجامين مندي" الفائزين بتحدي الطاقة الذي أطلقه باور هورس بشراكة مع النادي الإنجليزي.

وتمكن المتحديان من مدينة لاجوس النيجيرية من الفوز بالتحدي، عقب حصولهما على عدد أصوات أكبر من المتحدين من القاهرة وأبوظبي ، وهو ما جعلهما يتحصلان على مفاجآت مثيرة.

وتلقى الفائزين اتصالًا من نجمي مانشستر سيتي واللذين قاما بتهنئتهما على الفوز بالتحدي ثم قدما لهما الجوائز الرائعة التي فازا بها.

ومن أجل إطلاق تحدي الطاقة، قام باور هورس بالسفر إلى أرجاء المعمورة من أجل الالتقاء بالمشجعين عبر العالم وجعلهم يخوضون غمار أميز المغامرات والتحديات الكروية

التحدي الذي جاب مدنًا ساحرة مثل أبو ظبي، القاهرة ولاجوس عرف إثارة كبيرة ومتابعة مميزة من طرف نجوم مانشستر سيتي الذين تواصلوا مباشرة مع المشجعين.

كل حلقة من الحلقات الثلاث ضمت 3 تحديات، وكل حلقة عرفت مجموعة من المفاجآت واللحظات الحابسة للأنفاس، دون نسيان المرح والمتعة.