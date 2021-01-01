مانشستر سيتي

باور هورس × مانشستر سيتي ـ تحدي الطاقة: ما المدينة التي احتضنت أفضل تحدي؟

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ما الذي حدث حينما تحدى السيتي وباور هورس المشجعين في القاهرة، أبو ظبي ولاجوس؟

من أجل إطلاق تحدي الطاقة، قام باور هورس بالسفر إلى أرجاء المعمورة من أجل الالتقاء بالمشجعين عبر العالم وجعلهم يخوضون غمار أميز المغامرات والتحديات الكروية.

التحدي الذي جاب مدنًا ساحرة مثل أبو ظبي، القاهرة ولاجوس عرف إثارة كبيرة ومتابعة مميزة من طرف نجوم مانشستر سيتي الذين تواصلوا مباشرة مع المشجعين.

كل حلقة من الحلقات الثلاث ضمت 3 تحديات، وكل حلقة عرفت مجموعة من المفاجآت واللحظات الحابسة للأنفاس، دون نسيان المرح والمتعة.

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