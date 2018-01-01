باهر المحمدي: رئيس الإسماعيلي وعدني بالرحيل في نهاية الموسم

باهر المحمدي يؤكد على أنه حصل على وعد للرحيل بنهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر، سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، مؤكدًا على أن هذا الأمر جيد ومريح قبل مواجهة العودة.

المحمدي قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الإسماعيلي يمر حاليًا بفترة صعبة، بعد النتائج المتذبذبة سواء محليًا، أو الخروج من البطولة العربية.

مدافع المنتخب المصري شدد على أن جميع لاعبي الإسماعيلي عازمين على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة، والتركيز على التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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⏲️نهاية لقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني في ذهاب الدور الــ32 من دوري أبطال أفريقيا بفوز الإسماعيلي 2×0

سجل الأهداف باهر المحمدي وكريم بامبو⚽️



(@ismailyofficial :📸) pic.twitter.com/sekUrxWLgz — جول مصر (@goaleg) December 16, 2018

باهر المحمدي تحدث عن إمكانية رحيله عن الإسماعيلي، حيث قال "أشعر بالاستقرار مع الدراويش، وأحترم جميع الفرق التي ترغب في ضمي".

لاعب الإسماعيلي اختتم تصريحاته قائلًا "حصلت على وعد من رئيس الإسماعيلي بالسماح لي بالرحيل عن القلعة الصفراء، بعد تحقيق إنجاز يرضي جماهير النادي".

الإسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسماعيلية.