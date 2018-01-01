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باهر المحمدي: رئيس الإسماعيلي وعدني بالرحيل في نهاية الموسم

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باهر المحمدي يؤكد على أنه حصل على وعد للرحيل بنهاية الموسم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر، سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، مؤكدًا على أن هذا الأمر جيد ومريح قبل مواجهة العودة.

المحمدي قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الإسماعيلي يمر حاليًا بفترة صعبة، بعد النتائج المتذبذبة سواء محليًا، أو الخروج من البطولة العربية.

مدافع المنتخب المصري شدد على أن جميع لاعبي الإسماعيلي عازمين على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة، والتركيز على التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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باهر المحمدي تحدث عن إمكانية رحيله عن الإسماعيلي، حيث قال "أشعر بالاستقرار مع الدراويش، وأحترم جميع الفرق التي ترغب في ضمي".

لاعب الإسماعيلي اختتم تصريحاته قائلًا "حصلت على وعد من رئيس الإسماعيلي بالسماح لي بالرحيل عن القلعة الصفراء، بعد تحقيق إنجاز يرضي جماهير النادي".

الإسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسماعيلية.

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