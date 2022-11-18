باهبري يكشف عن شرطين لتحقيق الأخضر نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين

السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في مونديال قطر

اعترف هتان باهبري لاعب وسط المنتخب السعودي أن القرعة أوقعتهم في مجموعة صعبة جدًا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن هدفهم ليس مجرد المشاركة بل تحقيق نتائج جيدة.

الأخضر وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المواجهة الأولى مع زملاء ليونيل ميسي، وقد حدد باهبري شرطين للخروج من تلك الموقعة الشرسة بنتيجة إيجابية.

إذ قال للصحفيين قبل انطلاق المران اليوم في الدوحة، كما نقلت عنه صحيفة الرياضية السعودية، "لقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية وسنواجه منتخب الأرجنتين العريق الذي يضم أسماء رنانة في بداية المشوار".

أضاف "بطبيعة الحال، المهمة ستكون صعبة ونحن نحترم تاريخ المنتخب الأرجنتيني وبالتالي يتعين علينا أن نلعب بروح واحدة وتكاتف جهود الجميع اذا ما أردنا تحقيق نتيجة ايجابية".

صاحب الـ30 عامًا كان جزءًا من قائمة الأخضر في كأس العالم روسيا 2018، وقد أكد أنه سيعمل مع بقية اللاعبين أصحاب الخبرة في نقل تجربتهم لزملائهم الذين يخوضون المونديال لأول مرة.

إذ قال "بعضنا بات لديه تجربة في المباريات الافتتاحية من خلال مشاركات سابقة ونأمل في نقل التجربة إلى الآخرين، لدينا الطموح بتحقيق شيء ما وليس مجرد المشاركة، جميع

المباريات ستكون تنافسية ونأمل ان يحالفنا الحظ بالتأهل عن دور المجموعات".

يُشار إلى أن باهبري وزميليه نواف العابد وحسان تمبكتي يمثلون نادي الشباب في قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، والتي تضم 12 لاعبًا من الهلال في رقم غير مسبوق لأي نادٍ سعودي.