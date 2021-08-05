باهبري في طريقه للرحيل عن الهلال .. وهذا فريقه الجديد

باهبري يعود إلى فريقه السابق

أصبح النجم هتان باهبري قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، واقتراب انتهاء عقده.

هتان باهبري لم يشارك بشكل أساسي مع الهلال خلال الموسم الماضي، وعانى من تواجده على مقاعد البدلاء، الأمر الذي سيدفعه للرحيل عن صفوف الزعيم.

ما هو فريق هتان باهبري الجديد؟

وأشار الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن هتان باهبري سينتقل إلى ناديه السابق الشباب.

وكتب المطيويع تغريدة جاء نصها كالآتي: "من نادي كبير إلى نادي كبير، بالتوفيق يا كابتن، الهلال الشباب"، مصحوبة بصورة هتان باهبري يرتدي قميص الشباب.

من هي الفرق التي كانت تريد التعاقد مع باهبري؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن باهبري يلقى اهتمامًا من بعض الأندية التي تريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باهبري لاقى اهتمامًا من ناديي الشباب والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن يبدو وأن الليث الأبيض هو الأقرب للتعاقد معه.

ماذا قدم هتان باهبري مع نادي الهلال بالدوري؟

خاض باهبري مع نادي الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 27 مباراة، لم يسجل أهداف، ولكنه صنع 3 أهداف، وسدد الكرة 30 مرة، منها 8 تسديدات على المرمى، و10 خارج المرمى، و12 تسديدة أعاقها الدفاع.

مرر باهبري الكرة 501 مرة، منها 412 تمريرة صحيحة، و89 تمريرة خاطئة، ولم يشارك باهبري بشكل أساسي مع الهلال خلال الفترة الماضية.

وانضم باهبري إلى صفوف نادي الهلال في صيف 2019، قادمًا من نادي الشباب، بعد انتهاء عقده، في صفقة انتقال حر لصالح الزعيم.

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