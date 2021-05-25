بانيجا يكشف .. سبب الانضمام للشباب وكواليس طرد الهلال ومستقبله

بانيجا قدم موسمًا أكثر من رائع رفقة الشباب بالدوري السعودي

واحدًا من أبرز اللاعبين خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، هو الأرجنتيني إيفر بانيجا نجم الشباب الذي قدم موسمًا رائعًا رفقة الليوث لكن لم يحالفه الحظ في التتويج بلقب الدوري.

بانيجا تحدث باستفاضة عن موسمه مع الشباب، وسبب قبوله عرض الليوث، وكواليس هزيمة الهلال وطرده بها، عبر برنامج "في المرمى" على قناة "العربية" نرصد أبرز تصريحاته خلال السطور التالية ..

كواليس قبول بانيجا عرض الشباب

كشف بانيجا أن سبب موافقته على عرض الشباب، هي الظروف المناسبة للعب في الدوري السعودي، عن طريق الليوث خلال هذه الفترة، حيث الظروف كانت في أوروبا مختلفة.

وقال بانيجا في تصريحاته: "حدثوني كثيرًا عن الدوري السعودي قبل انضمامي للشباب، كونه دوري قوي وتنافسي كبير خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف الأرجنتيني: "كان قراري هو الانضمام للدوري السعودي وخوض هذه التجربة مع الشباب بعد الحصول والتتويج بالبطولات في أوروبا".

هل يتدخل بانيجا في قرارات مدرب الشباب الفنية؟

كشف بانيجا خلال حديثه حقيقة تدخله في القرارات الفنية الخاصة بالجهاز الفني للشباب كارلوس هيرنانديز، مثلما تردد مؤخرًا في الكثير من التقارير.

وقال بانيجا خلال تصريحاته: "أنا أركز على الأداء داخل الملعب فقط، وأدري تمامًا ما علي فعله كقائد للفريق، ولكنني أبدًا لم ولن أتدخل في أي شيء إذا لم يطلب مني التدخل في الرأي".

كواليس البطاقة الحمراء أمام الهلال

أوضح الأرجنتيني إيفر بانيجا سبب طرده أمام الهلال في مباراتهما معًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الزعيم.

وقال بانيجا في تصريحاته: "أعتقد أن كان هناك مبالغة في القرار، وبشكل عام لا أتحدث كثيرًا مع الحكم ولا اعترض على القرارات، وهو ما يظهر عليّ في لحظة مغادرة الحكم".

وأضاف: "لم أقل أي كلمات أو أتفوه بأي شيء ضد حكم اللقاء ليقوم بطردي، وأعتقد أن الطرد الذي تحصلت عليه لم يكن مستحقًا ولكنني احترم قرار الحكم".

ما هو مصير بانيجا مع الشباب؟

كشف بانيجا خلال تصريحاته موقفه من الاستمرار مع الشباب خلال الفترة المقبلة، وانطباعه بعد مرور الموسم الأول له مع الليوث، وتعامل الإدارة معه.

وقال الأرجنتيني: "بالنسبة لي أنا سعيد للغاية مع الشباب ومستمر للموسم القادم، وأتعامل مع أشخاص كبار ومحترفين للغاية، وسعيد جدًا وأسرتي أيضًا بالتواجد في السعودية".

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