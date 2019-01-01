بانجورا يتحدث عن تواجده في "بريدة" رغم فسخ تعاقده مع الرائد

بانجورا فسخ تعاقده مع الرائد منذ اكثر من أسبوعين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف إسماعيل بانجورا المهاجم السابق لنادي الرائد السعودي، إنه مازال متواجدة في مدينة بريدة من أجل إنهاء بعض الإجراءات مع النادي.

وكان بانجورا قد تم إنهاء عقده مع الرائد منذ أكثر من أسبوعين إلا أنه مازال في بريدة من أجل إنهاء كافة متعلقاته هناك قبل الرحيل.

وقال بانجورا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنه يسعى لإنهاء كافة الإجراءات بعد إنهاء عقده خلال الأسبوع الجاري من أجل الرحيل.

وأشارت التقارير أن اللاعب مازال له مستحقات مالية عند النادي وحصل بانجورا على وعد بالحصول عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان النادي قد أنهى عقد بانجورا خلال الأيام الماضية، بسبب طلب المدير الفني هاسي، إنهاء التعاقد معه، حيث كان صاحب قرار رحيل اللاعب إلى الباطن معارًا الموسم الماضي.