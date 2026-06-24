باناما ضد إنجلترا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة بنما ضد إنجلترا في 27 يونيو 2026 الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و21:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

سياق المباراة

تعد بنما واحدة من خمس فرق تم إقصاؤها بالفعل من كأس العالم. أما إنجلترا، فقد حصدت أربع نقاط من مباراتين ويمكنها ضمان صدارة المجموعة L في حال فوزها في هذه المباراة.

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مسيرة بنما وإنجلترا في كأس العالم حتى الآن

لم يبدُ فريق «الأسود الثلاثة» بقيادة توماس توخيل مقنعًا تمامًا بعد فوزه 4-2 على كرواتيا وتعادله 0-0 مع غانا. ويواجه توخيل صعوبات كبيرة في اختيار التشكيلة في الأجنحة. وقد يختار إعادة نيكو أورايلي إلى الجانب الأيسر من الدفاع، في حين يُعد ماركوس راشفورد خيارًا متاحًا في موقع متقدم على ذلك الجانب. على الجانب الأيمن، من المتوقع أن يواصل نجم أرسنال نوني مادويكي اللعب بدلاً من زميله في النادي بوكايو ساكا، الذي لا يزال يعاني من مشكلة مستمرة في وتر العرقوب. وفي الهجوم، تعلق آمال إنجلترا على المهاجم الأسطوري هاري كين، الذي سجل رصيداً مذهلاً بلغ 81 هدفاً في 116 مباراة دولية.

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وستسعى بنما إلى إحباط إنجلترا بتشكيلة 5-4-1. وتثبت الهزيمتان المتتاليتان بنتيجة 1-0 أمام غانا وكرواتيا أن البنميين لن يكونوا أبداً فريسا سهلاً. وعلى الرغم من سيطرتهم على الكرة وخلقهم لفرص أكثر في مباراتهم ضد غانا، إلا أنهم لم يتمكنوا من التسجيل، ودفعوا الثمن غالياً بتلقيهم هدفاً مؤلماً في الدقيقة 95.

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التشكيلة المتوقعة

بنما: موسكيرا؛ موريللو، راموس، كوردوبا، أندرادي، بلاكمان؛ مارتينيز، هارفي، بارسيناس، رودريغيز؛ فاجاردو.

إنجلترا: بيكفورد؛ جيمس، كونسا، جويهي، أورايلي؛ أندرسون، رايس؛ مادويكي، بيلينجهام، راشفورد؛ كين.

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تشكيلة بنما المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورلاندو موسكيرا، لويس ميخيا، سيزار ساموديو.

المدافعون: سيزار بلاكمان، خورخي جوتيريز، أمير موريلو، فيديل إسكوبار، أندريس أندرادي، إدغاردو فارينا، خوسيه كوردوبا، إريك ديفيس، جيوفاني راموس، رودريك ميلر.

لاعبو الوسط: أنيبال جودوي، أدالبرتو كاراسكيلا، كارلوس هارفي، كريستيان مارتينيز، خوسيه لويس رودريغيز، سيزار يانيس، يويل بارسيناس، ألبرتو كوينتيرو، أزارياس لوندونو.

المهاجمون: إسماعيل دياز، سيسيليو ووترمان، خوسيه فاجاردو، توماس رودريغيز.

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تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إيزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة، معارًا من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد توماس كريستيانسن التشكيلة الأساسية المحتملة لمنتخب بنما قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي إصابات أو حالات إيقاف حتى هذه المرحلة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور ظهور أخبار الفريق.

ويوجد توماس توخيل في وضع مشابه بالنسبة لمنتخب إنجلترا، حيث لا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن التشكيلة أو الإصابات أو حالات الإيقاف. وقد استفاد توخيل من وجود تشكيلة تتمتع بلياقة بدنية جيدة إلى حد كبير طوال مرحلة المجموعات، على الرغم من أن ديكلان رايس يعاني من آلام عصبية منذ ديسمبر. وسيتم تحديث أخبار الفريقين فور تأكيدها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل بنما هذه المباراة بسجل يضم فوزين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي الهزيمة 1-0 أمام غانا في كأس العالم يوم 17 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع البوسنة والهرسك قبل أن تهزم جمهورية الدومينيكان 4-2 في مباريات ودية. وكانت الهزيمة 6-2 أمام البرازيل هي النقطة الأسوأ في تلك السلسلة، في حين أن الفوز 2-1 على جنوب أفريقيا يبعث على بعض التفاؤل. وسجلت بنما تسعة أهداف واستقبلت عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس.

يبدو أداء إنجلترا في الآونة الأخيرة أقوى بكثير. فقد حققت في آخر خمس مباريات لها ثلاث انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 4-2 على كرواتيا في كأس العالم يوم 17 يونيو، وجاء ذلك في أعقاب فوزين وديين متتاليين على كوستاريكا (3-0) ونيوزيلندا (1-0). وكانت الهزيمة الوحيدة التي تعرضت لها خلال تلك السلسلة هي الخسارة 1-0 أمام اليابان في مارس، بالإضافة إلى تعادل 1-1 مع أوروغواي. وسجلت إنجلترا تسعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

بنما المباراة الأخيرة إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار إنجلترا 6 - 1 بنما 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

تتضمن سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين لقاءً واحداً فقط. فازت إنجلترا على بنما بنتيجة 6-1 في مباراة ضمن دور المجموعات بكأس العالم يوم 24 يونيو 2018، حيث لعبت إنجلترا على أرضها في تلك المباراة. يمثل هذا اللقاء الوحيد المباراة الوحيدة المؤكدة بين هاتين الدولتين في البيانات المتاحة.

الترتيب

في المجموعة L، تحتل إنجلترا حالياً المركز الأول وبنما المركز الثالث بعد الجولات الافتتاحية من المباريات.