بامسعود .. الفيحاء يفتح الباب للاتحاد ويُحذره من منافسة نادٍ عاصمي

النادي الغربي يرغب في التعاقد مع اللاعب السعودي

فتح الفيحاء الباب للاتحاد للتقدم خطوات في مفاوضات التعاقد مع لاعبه أحمد بامسعود، لكنه حذره في نفس الوقت من منافسة نادٍ عاصمي له على الصفقة.

الفيحاء: مفاوضات الاتحاد متوقفة لكننا نرحب بالبيع

كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت مفاوضات الاتحاد للتعاقد مع بامسعود، لكن مع الإشارة إلى صعوبة إتمام الصفقة نظرًا للمبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من بطل كأس الملك.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصدر رسمي في إدارة النادي قوله أن الاتحاد أوقف المفاوضات حول بامسعود منذ 3 أسابيع تقريبًا دون إبداء أي سبب لذلك.

المصدر فتح الباب للاتحاد للتقدم خطوات جدية في هذا الملف، بقوله "الفيحاء لا يُمانع بيع بامسعود سواء للاتحاد أو غيره خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لكن بشرط تقديم المبلغ المالي المناسب ليستفيد منه النادي".

وأضاف محذرًا من منافسة نادٍ عاصمي لم يكشف عن هويته “تلقينا خلال الفترة الماضية رغبة من أحد أندية العاصمة في كسب خدمات بامسعود، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن من قبل النادي العاصمي، كما أنه لم يتم إغلاق ملف بيع عقد بامسعود، فالأمر مفتوح إلى أن تغلق الفترة الصيفية”.

لماذا يريد الاتحاد ضم بامسعود؟

الاتحاد يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، خاصة في ظل الحاجة لاستخدام حمدان الشمراني في قلب الدفاع والتزام مهند الشنقيطي باللعب في الجانب الأيمن من الخط الخلفي بعد رحيل سعود عبد الحميد.

الإدارة الاتحادية اتجهت للخيارات المحلية نظرًا لعدم وجود خانة فارغة تسمح بالتعاقد مع لاعب أجنبي، حيث يمتلك النادي حاليًا 7 أجانب ويُخطط لإتمام صفقة هجومية لملء الخانة الأخيرة المتاحة، حيث قرر اتحاد كرة القدم السعودي زيادة عدد الأجانب لكل فريق الموسم القادم من 7 إلى 8.

واستقر الاتحاد على التعاقد مع بامسعود لأدائه الممتاز مع الفيحاء في المواسم الأخيرة ومساهمته في جعل دفاع الفريق الأقوى في الموسم الماضي من الدوري السعودي بـ24 هدفًا فقط في مرماه، كما لعب دورًا مهمًا في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الهلال في النهائي.

صاحب الـ26 عامًا لعب 28 مباراة الموسم الماضي في الدوري السعودي و4 مباريات في الكأس، وقد سجل خلالها هدف وصنع آخر، والجميل أنه يستطيع اللعب في وسط الملعب والجناح الأيسر مما قد يُعطي مرونة كبيرة للمدرب نونو سانتو في استخدامه.