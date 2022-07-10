بأمر من جالتييه.. باريس يحدد قائمة الراحلين ونيمار تحت التهديد!

المدرب الجديد يريد نيمار لكنه يطمح في تحقيق التوازن..

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وضع فريق باريس سان جيرمان لقائمة تضم الأسماء التي من المرجح خروجها في سوق الانتقالات الحالي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المدرب الجديد كريستوف جالتييه الذي قال في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي إنه يود تقليل عدد اللاعبين في قوام الفريق الباريسي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن القائمة تضم بعض الأسماء التي من الصعب خروجها الآن بسبب قيمتها المالية المرتفعة، فيما تحوم الشكوك حول موقف الجناح البرازيلي نيمار.

ما هي الأسماء الراحلة؟

أوضح التقرير أن القائمة تضم متوسط الميدان الأرجنتيني لياندرو باريديس وزميله الهولندي جورجينيو فاينالدوم، لكن المشكلة تكمن في أسعارهم المرتفعة وراتبهم الكبير.

وجاء المدافع السنغالي، عبدو ديالو، أيضًا ضمن القائمة، لكن التقرير أشار إلى استمراره نظرًا إلى تعثر انتقاله لصالح فريق توتنهام الإنجليزي.

فيما تواجد المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، ضمن الأسماء، بجانب الظهير الأيسر لايفن كورزاوا، مع لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا والجناح الألماني جوليان دراكسلر.

ماذا عن موقف نيمار؟

حتى الآن لم يتضح موقف نيمار من الفريق الباريسي بصورة واضحة، لكن في كل الأحوال، أشار التقرير إلى وجود رغبة واضحة من قبل الإدارة لخروجه.

فيما امتدحه المدرب الجديد، لكن بصورة أثارت الشكوك حول استمراره، حيث قال: "إنه لاعب عالمي المستوى، أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نحقق التوازن".

لكن كلماته الأخيرة عن نيمار أوضحت أن الباب لم يقفل بعد أمام البرازيلي، حيث أضاف جالتييه: "أريده أن يبقى".

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