بالورقة والقلم.. هل استحق رياض محرز عقده الجديد مع مانشستر سيتي؟

لغة الأرقام لا تكذب

أبرز مانشستر سيتي تعاقدًا جديدًا بشكل رسمي مع رياض محرز ليمدد الجزائري الدولي بطل إفريقيا في 2019 إقامته بملعب الاتحاد حتى عام 2025.

نجاح باهر للجزائري، المكوث لسبعة أعوام على ذمة السيتي يدرجه ضمن فئة أساطير النادي بلا شك، خصوصًا في ظل البطولات التي ساهم في حصول السيتيزنس عليها في الأعوام الأخيرة.

وتحت إمرة مدرب بحجم بيب جوارديولا، ووسط حالة من الشك رافقت قدومه من ليستر سيتي، نطرح السؤال الأهم: هل استحق رياض محرز عقده الجديد مع مانشستر سيتي؟.

حينما قدم محرز إلى السيتي في 2019، أتى بطموحات كبيرة رافقت تجربته المذهلة والاستثنائية في ليستر سيتي الذي قاده لحصد لقب الدوري الإنجليزي في 2016 وكان أهم لاعبي الفريق برفقة الإنجليزي جيمي فاردي.

لكن قيمة الصفقة التي قدرت بـ 71 مليون يورو وهي أغلى صفقة انتقال للاعب عربي وجزائري في التاريخ، جعلت الكل يترقب كيف سيبرهن محرز على استحقاقه لصفقة من هذا النوع.

الأرقام لا تكذب!

الجزائري كان في الموعد كما العادة، نظرة تحليلية لبعض الأرقام ذات الدلالة ستعطي الدليل الدامغ على استحقاق محرز لما وصل إليه.

حينما أتى من ليستر سيتي بعمر 27 عامًا، كان الكل يطرح التساؤل المعتاد في صفقة بهذا الحجم وهو: هل يستطيع أن يؤدي مع السيتي نفس أدائه مع ليستر؟ والحقيقة أن محرز أثبت أنه سيقدم الأفضل.

أنهى رياض محرز مشواره مع ليستر سيتي بمعدل تسجيل 0.26 هدف في المباراة الواحدة، وكان الكل يتمنى أن يقارب هذا المعدل فقط في مانشستر سيتي، إلا أنه وبعد 4 مواسم فقط، يؤكد أنه يستطيع التفوق على نفسه بالوصول إلى 0.3 مساهمة في المباراة الواحدة.

إنه المعدل التهديفي الأفضل لمحرز في مسيرته برمتها، لأن الدولي الجزائري الذي لم يلعب بخلاف الناديين الإنجليزيين إلا للوهافر الفرنسي، سجل معدلًا تهديفيًا مع الأخير يقدر بـ 0.14 هدف في المباراة الواحدة.

Getty/GOAL

الجزائري نحو إقامة "أسطورية"

ليس هذا فحسب، بل إن الجزائري في تصاعد كبير حتى وسط فترته مع السيتي، فخلال 4 مواسم مع الفريق السماوي، يظهر لك بوضوح أن الموسم الأخير شهد طفرة تهديفية كبيرة للجزائري الذي سجل 24 هدفًا في أعلى حصيلة له، أكثر من أي موسم له في أي فريق!.

بالنسبة لصناعات الأهداف، تفوق محرز على نفسه أيضًا، فقد وصل في 4 مواسم فقط مع السيتي إلى 45 صناعة، بينما في 5 مواسم مع ليستر أمضى على 38 صناعة.

محرز يترك أرقامه لتتحدث عنه، قياسًا للمستوى التصاعدي الذي تعبر عنه تلك الأرقام، وإلى قدرته على تلافي مشكلات عديدة كان ليسقط بها مع جوارديولا، وقياسًا لعدد ألقابه الحالية مع السيتي والمقدر بـ 8 ألقاب ومساهمته في هذه الإنجازات، كل هذا يجعل حصول محرز على عقد جديد في قلعة بحجم السيتي، أمرًا منطقيًا للغاية.

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