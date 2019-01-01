بالوتيلي يستعد لارتداء قميص مانشستر سيتي الشهر المقبل

للمشاركة في تكريم زميل الأمس

وافق المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، على المشاركة في مباراة تكريم زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي فينسنت كومباني، المقرر لها منتصف الشهر المقبل.

وأكد المسؤولون عن تنظيم المباراة، التي ستجمع أساطير السيتيزينز بنجوم البريميرليج، حضور سوبر ماريو ومشاركته في الاحتفالية، التي سيستضيفها ملعب "الاتحاد" في الموافق الـ11 من سبتمبر المنتظر.

وسيعود المهاجم المنتقل حديثًا إلى صفوف بريشيا الإيطالي في صفقة انتقال حر، لارتداء القميص السماوي رقم 29، الذي ساهم به من قبل، في حصول الفريق على لقب البريميرليج عام 2012، للمرة الأولى للسيتي منذ أكثر من 4 عقود.

كما تأكد حضور أسماء أخرى عاصرت النجم البلجيكي بين جدران "سكاي بلوز"، منهم على سبيل المثال جو هارت، جوليان ليسكوت، بابلو زاباليتا، واين بريدج، جاريث باري، نايجل دي يونج، سمير نصري، شون رايت فيليبس، ستيفن إيرلاند وكريج بيلامي.

ومن المقرر أن يقود الفيلسوف بيب جوارديولا فريق أساطير السيتي، بينما سيتولى المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز قيادة فريق نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

عذّبته وعذبتنا يا ولد! 😂pic.twitter.com/l9mEKgxPRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

تجدر الإشارة إلى أن كومباني غادر المان سيتي مع انتهاء الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت لنحو 11 عامًا، ليبدأ تحديه الجديد مع ناديه الأسبق اندرلخت كمدرب ولاعب، لكن من سوء طالعه، لم تكن بدايته موفقة بتعادله في مباراتين وخسارة مثلهما في أول 4 جولات في الدوري البلجيكي.