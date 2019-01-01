بالوتيلي عن الانتقال إلى بارما: سيكون شرفاً لي

هل يعود ماريو إلى الدوري الإيطالي عبر هذه البوابة؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي اعتقاده بأنه سيكون شرفاً له أن يلعب في صفوف بارما، ولكنه لم يقرر بعد أين سيذهب في الموسم المقبل.

جاء ذلك على هامش دعوته للحديث في حدث مدرسي في بارما، يتعلق بالعنصرية والنزاهة، قبل أن يتم سؤاله عن مستقبله.

وقال بالوتيلي:"لم أقرر بعد ولم أتحدث حتى عن مستقبلي مع وكيلي، أحتاج لبعض الراحة أولاً".

ورداً على السؤال عما إذا كان سيرغب في اللعب لبارما بعد عودته إلى الدرجة الأولى أضاف:"سيكون شرفاً أن ألعب لبارما".

وسيكون اللاعب حراً في الانتقال بشكل مجاني في 30 يونيو المقبل، بنهاية عقده مع أولمبيك مارسيليا.

يذكر أن التقارير تربط بين بالوتيلي وبين بريشيا نادي مدينته الأم الذي صعد للدرجة الأولى متوجاً بلقب الدرجة الثانية.