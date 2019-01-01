بالوتيلي: تشتيت انتباه الخصوم لا يكون بتلك الطريقة

ماريو بالوتيلي يعلق على واقعة تصرفات جماهير هيلاس فيرونا ضده في مباراة الأحد الماضي مع فريقه بريشيا.

أعرب ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا عن انزعاجه من طريقة سير الأمور في مباراة فريقه الأخيرة يوم الأحد الماضي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالوتيلي لصالح "لو ريني" وأكد خلالها أنه هناك العديد من الطرق التي تتضمن تشتيت انتباه اللاعبين لا يجب أن يكون منها التصرفات العنصرية.

وقال بالوتيلي: "ما حدث يوم الأحد لم يكن جميلًا لكنني لم أتهم فيرونا، ولم أتهم جماهير الفريق فقط اتهمت بعض المعاتيه الذين قاموا بتلك التصرفات".

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وأضاف: "اتهمت هؤلاء الأشخاص فقط وفي النهاية لم تأت الهتافات من شخصين أو ثلاثة فلقد سمعت كل شيء بشكل واضح قادمًا من ذلك المدرج، أنا أقول الحقيقة ملعب فيرونا وجماهيره دومًا ما كانوا من المفضلين بالنسبة لي لكن لو أردتم أن تشتتوا انتباه أي للاعب هناك العديد من الطرق الأخرى".

وأكمل: "الممازحة العنصرية ليست جيدة ولم تكن كذلك أبدًا ولن تكون، من قاموا بتلك التصرفات أغبياء لكنهم دومًا لديهم تواجدًا كبيرًا".

جدير بالذكر أن لجنة القيم في الدوري الإيطالي كانت قد أغلقت جزءًا من مدرجات فيرونا في المباراة المقبلة أمام فيورنتينا، كما قرر النادي نفسه منع رئيس رابطة الألتراس من دخول الملعب حتى عام ٢٠٣٠.