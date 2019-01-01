بالوتيلي: لم أتدرب بهذه الجدية طوال مسيرتي

بالوتيلي يؤكد أنه يتدرب بجهد مع بريشيا للعودة إلى منتخب إيطاليا في اليورو

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا الإيطالي، أنه تدريباته الفترة الأخيرة تساوي تدريبات عقد من حياته.

وانضم بالوتيلي إلى فريق مسقط رأسه بريشيا في فترة الانتقالات الصيفية، ولكنه لم يشارك في أول أربع مباريات بسبب الإيقاف، ومن المنتظر ظهوره أمام يوفنتوس يوم الثلاثاء القادم.

وقال بالوتيلي في تصريحات إعلامية: "أعتقد أنني أتدرب بجد في آخر شهر ونصف، أكثر مما كأنني تدربت خلال عقد من الزمن".

وواصل: "بطبيعة الحال، لياقتي البدنية متأخرة، إذ لعبت مباراتين وديتين فقط، لكنني في حالة جيدة، آخر مرة كنت في هذا الوزن عندما كنت في مانشستر سيتي".

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وتابع: "هدفي هو اللعب مع إيطاليا في اليورو القادم، ولكن هدفي الرئيسي هو حجز مكانة أساسية في تشكيل بريشيا".

وحول مباراة فريقه أمام يوفنتوس، قال بالوتيلي عن رونالدو: "هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، من الرائع اللعب أمامه، ولكن وجوده لا يهمني سأعمل على التسجيل واللعب بطريقتي الخاصة".