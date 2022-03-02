بالوتيلي: أمتلك جودة ميسي ورونالدو ولا أشعر بالغيرة منهما

أعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب أضنة سبور التركي الحالي عن ندمه لإهداره العديد من الفرص أثرت على مسيرته بشكل البالغ ولم يصبح مثل الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وجاء ذلك خلال حوار للاعب مع "ذا أثليتك" تحدث فيه عن جودته والمقارنة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ووصف رحيله من مانشستر سيتي بـ "الخطأ الأكبر".

ويمتلك لاعب منتخب إيطاليا مسيرة في أندية مختلفة حيث سبق له أن ارتداء قمصان إنتر وميلان وبريشيا ومانشستر سيتي وليفربول ونيس.

ماذا قال بالوتيلي؟

وقال بالوتيلي في حواره مع شبكة "ذا أثليتك" عن مقارنته برونالدو وميسي: "أهدرت العديد من الفرص لأكون في نفس المستوى".

وأضاف "لكنني بنسبة 100% متأكد من امتلاكي نفس الجودة مثلهما، أهدرت بعض الفرص، أنت تعلم؟ هذا يحدث".

وأكمل "في الفترة الحالية، لا يمكنني أن أقول إني في نفس مستوى رونالدو، لأن رونالدو فاز بالكرات الذهبية خمس مرات، لذلك لا يمكنني مقارنة نفسي به أو بميسي، لا أحد يستطيع فعل ذلك".

وتابع "وإذا تحدثنا فقط عن الجودة، جودة كرة القدم، لا أشعر بالغيرة منهم لأكون أمينًا".

ولماذا رحيله عن سيتي خطأه الأكبر؟

وعن رحيله عن مانشستر سيتي: "خطأي الأكبر هو الرحيل عن مانشستر سيتي، حتى بعدما رحلت لعبت موسم ونصف بشكل جيد لميلان، لكن بعد ذلك مررت بمشاكل، والآن وأنا أكبر، أعرف أنه لم يكن الأفضل لي الرحيل في ذلك الوقت".

وواصل: "في تلك السنوات رأيت الفريق يتحسن ويتطور، كنت سأكون مثل سيرخيو أجويرو منذ وقت طويل".

وأتم: "الفوز بلقب دوري الأبطال سيكون الأفضل مع فريقك، لكن الطريقة التي فزنا بها بلقب الدوري مع سيتي كان رائعًا، الكثير من العاطفة، الأمر لم يصدق".

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