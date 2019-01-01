بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة وسأعود للمنتخب

سوبر ماريو انتقل أخيراً لمارسيليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ماريو بالوتيلي، النجم الإيطالي لمارسيليا، عن الكرة في بلاده ووصف الدوري بأنه ممل وتكتيكي، ولكن ترك الباب مفتوحاً لعودته مستقبلاً.

وانتقل سوبر ماريو الشهر الفائت أخيراً إلى مارسيليا بعد شد وجذب بينه وبين ناديه السابق نيس، وشارك في مبارتين حتى الآن مع ناديه الجديد.

وقال ماريو في برنامج حواري إيطالي: "لم أفكر مطلقاً بجدية في العودة لإيطالية بالأشهر الماضية، الدوري أصبح تكتيكي بشكل مبالغ فيه وتثير الازعاج بعض الشيء".

وأضاف: "ولكن لن استبعد أنني أحب أن أختم مشواري يوماً ما في صفوف بريشيا".

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ووُلد بالوتيلي في مدينة باليرمو لوالدين من أصول غانية، ولكن تم تربيته في بريشيا من قبل عائلة إيطالية.

وعلق بالوتيلي على إمكانية عودته لصفوف المنتخب الإيطالي: "مانشيني يعرفني جيداً، ولكن لا أحتاج لمعاملة خاصة، أريد العودة للمنتخب ولكن يجب أن أستحقها بتسجيل عديد الأهداف".

ولم يستدع مانشيني بالوتيلي للتجمع الذي سيقام للاعبي المنتخب الإيطالي هذا الأسبوع، وكان آخر تواجد له مع الأتزوري في سبتمبر الماضي.