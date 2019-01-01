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الانتقالات

بالوتيلي على أعتاب حسم انتقاله لناديه الجديد

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محطة جديدة في مسيرة بالوتيلي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت عدة مصادر أن ماريو بالوتيلي، المهاجم الإيطالي، أنهى ارتباطه بفريقه الحالي نيس وعلى وشك إتمام انتقاله لمنافسه مارسيليا.

وكان بالوتيلي على وشك الانتقال إلى مارسيليا في الصيف الماضي ولكن نيس فعل خيار التجديد في عقد اللاعب لعام إضافي وأوقف الصفقة.

وقالت "سكاي" ومصادر أخرى إن بالوتيلي أنهى ارتباطه مع نيس ودياً وفسخ عقده مع النادي الساحلي بعد تعدد المشاكل بين الطرفين.

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ولم يسجل بالوتيلي إلا هدفاً وحيداً منذ بداية الموسم في الدوري الفرنسي ودخل في عدة مشاكل مع مدرب الفريق باتريك فييرا.

وذكرت التقارير أن بالوتيلي أتم الانتقال إلى مارسيليا وسيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً في الأيام المقبلة قبل استئناف الدوري.

وسبق لبالوتيلي اللعب مع مانشستر سيتي، إنتر، ميلان، وليفربول في محطاته المختلفة بأوروبا.

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