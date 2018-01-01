بالوتا مالك روما: النادي ليس للبيع

بالوتا ينفي المفاوضات مع ولي عهد السعودية من أجل شراء روما

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نفى جيمس بالوتا مالك نادي روما الإيطالي الأخبار التي تتحدث عن بيع النادي خلال الفترة المقبلة، واصفًا الأخبار التي تحدثت عن ذلك بالأخبار الزائفة.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عدة عروض قد وصلت إلى طاولة بالوتا، كان أبرزها عرض من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشراء النادي الإيطالي.

وأوضحت التقارير إلى أن العرض السعودي قد وصل إلى مبلغ 800 مليون يورو، إلا أن مالك النادي بالوتا رفض مبدأ بيع النادي في الأساس خلال الفترة الحالية.

وقال بالوتا في تصريحات صحفية: "الأحاديث التي تتردد حول توصل ولي العهد السعودي إلى اتفاق يقضي ببيع النادي وهمية تمامًا، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل"

وأضاف: "في الفترة الحالية النادي ليس للبيع، سواء لولي العهد السعودي أو لغيره، مبدأ بيع النادي مرفوض ولا نية لدينا للدخول في هذه القضية خلال الفترة المقبلة"

وتابع: "نحن لا نزال في الوقت الحالي نخطط من أجل بناء الملعب الجديد، وعلى الرغم من تواجدي في بوسطن إلا أنني أشرف على هذه المسألة التي هي من اختصاص المحامين"

يذكر أن روما يعيش انطلاقة موسم غير جيدة بعدما بنيت العديد من التوقعات على الموسم الماضي، ذلك الذي احتل فيه روما المركز الثالث على سلم الترتيب في الدوري، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.