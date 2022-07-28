بالمنشار.. حارس آرسنال السابق يتهجم على منزل جاره!

سلوك مثير للجدل مجددًا من الحارس الألماني

يبدو أن الألماني ينز ليمان حارس مرمى آرسنال ومنتخب ألمانيا السابق لا يكف عن إثارة الجدل حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

فبعد أن ظهرت رسائل عنصرية عبر حسابه على تويتر العام الماضي استوجبت طرده من منصبه في نادي هيرتا برلين الألماني، ها هو الآن بطل مشكلة جديدة.

لكن هذه المرة المشكلة تخص عنفًا ارتكبه ليمان تجاه جار له، بينهما نزاع مشتعل من سنوات على منطقة فاصلة بين منزليهما على بحيرة ستارنبرج.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فقد استل ليمان منشارًا وتهجم على مرآب يمتلكه جاره يرى ليمان أنه يفسد إطلالة منزله على البحيرة.

وحاول ليمان وفق الصحيفة أن يدمر كاميرات المراقبة لكنه فشل في ذلك لتلتقطه في الأخير وهو يقدم على هذا السلوك العنيف.

وهناك شكاوى رسمية من ليمان تجاه هذا الجار لأن منزله يضر بطبيعة المنطقة، فضلًا عن أن ليمان يرى أن المرآب الذي قام بإحداث تلفيات فيه اليوم، مقام بالأساس على أرض تابعة لمنزل الحارس الألماني السابق.

واشترى ليمان هذا المنزل مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2007 حينما كان حارس مرمى آرسنال الإنجليزي.

وتم استدعاء الشرطة لعين الحدث ويجري التحقيق حول ارتكاب ليمان للحادث ومدى التلفيات التي أحدثها والتي يصفها جاره بالكارثية، إضافة إلى 3 حالات تخريب أخرى اتهم الجار ليمان بارتكابها بخلاف الحادث المذكور.