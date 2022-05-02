باللغة العربية ..تهنئة خاص من بنزيما بعيد الفطر

بعث النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما برسالة خاصة باللغة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويحتفل العالم الإسلامي الإثنين الثاني من مايو ببداية عيد الفطر المبارك بعد ختام شهر رمضان الكريم.

ماذا قال بنزيما لتهنئة المسلمين ومتابعيه بعيد الفطر؟

وعلى غير العادة، تحدث نجم ريال مدريد باللغة العربية في معظم رسالته التي وجهها لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقال بنزيما: "تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك على الجميع".

Eid Mubarak to all the muslims all around the world 🌎

May Allah bless everyone 🤲🏼

Taqabbal-Allâhu Minna wâ minkum 🤍#alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/Fvoq07CXq7 — Karim Benzema (@Benzema) May 2, 2022

وكان النجم المتألق قد أكد في حوار سابق على تمسكه بصيام شهر رمضان رغم ضغط المباريات في الموسم الحالي لريال مدريد.

بنزيما، الرجل الأفضل في عالم كرة القدم حالياً

ويعيش الفرنسي موسماً من الأفضل في مسيرته نجح فيه حتى الآن بقيادة الملكي للتتويج بلقب الليجا وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم الوقت المبكر، ولكن أصبح لاعب ليون السابق المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية بعد بلوغه 42 هدفاً في كل المسابقات.

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