"بالكاد نستطيع التدرب بسبب الإصابات" .. فينالدوم يكشف مأساة ليفربول

ليفربول يعاني وكلوب لا يجد الحل

يعترف متوسط الميدان الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم أن ليفربول بالكاد يستطيع أن يتدرب في الوقت الحالي بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

ويأتي ذلك لأنهم يسعون إلى إدارة طريقهم في الموسم الحالي من خلال قائمة المباريات المرهقة التي تسببت بالفعل في عدد من الإصابات المبكرة بين العناصر الأساسية.

وتشهد غرفة المصابين في آنفيلد الكثير من الإقبال في الوقت الحالي، مع مرور أسبوع تقريبًا على آخر إصابة، ولم يتم إضافة اسم آخر إلى قائمة المصابين في حدث لم يتكرر كثيرًا هذا الموسم.

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اللعنة بدأت مع موعد ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وغريمه اللدود إيفرتون حيث تلك اللقطة المؤسفة في أكتوبر الماضي حين أصيب فيرجيل فان دايك بقطع في أربطة الركبة.

وحول ذلك قال فينالدوم: "ليس لدي أي شيء أشكو منه حقًا.في الوقت الحالي، قد أكون أحد المحظوظين الذين لم يتعرضوا لإصابات حتى الآن في هذا الموسم الصعب"

وأضاف فينالدوم في تصريحاته للصحفيين في أعقاب الفوز 1-0 على أياكس في دوري أبطال أوروبا مساء أمس: "آمل أن أتمكن من الصمود حتى نهاية الموسم، سيكون ذلك صعبًا للغاية، لكنني واثق من ذلك"

وتابع: "إنها حقًا مجرد أوقات محدودة من أجل لعب المباريات والراحة في الوقت الحالي، لا يوجد أي تدريبات إضافية حقًا لأنه ليس هناك الكثير من الوقت لذلك."

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أمام ليفربول وقت أطول قليلاً للاستعداد للحقبة التالية بعد الضغط الذي كانوا عليه في المباريات الأخيرة، حيث من المقرر أن يتبع مباراة ليلة الثلاثاء مع أياكس موعدًا على أرضه مع ولفرهامبتون يوم الأحد.