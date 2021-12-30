بالقميص رقم 10 أيضًا ولكن في الدرجة التاسعة.. شقيق أنسو فاتي وقصة "كفاح"!

آثر شقيق نجم برشلونة، أنسو فاتي، بريما، أن يتبع المدرسة الواقعية في حياته إيمانًا منه بأنه ليس أخيه الأصغر من ناحية مهارات كرة القدم، فكان قراره هو مغادرة البرسا والتوجه إلى دوري الدرجة التاسعة في إنجلترا.

تعود القصة إلى الصيف الماضي، عندما أتت الفرصة لبريما من أجل تعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وحينها كان لا يزال عقده ساريًا مع برشلونة، وفي الحقيقة لم يكن البرسا ليفسخه حتى لا يُغضب أخيه الأصغر كثيرًا مهما كانت قدراته.

بريما في تلك الأثناء وعى جيدًا أن مستقبله ليس كرة القدم أبدًا، وقرر التعلم، ففسخ العقد مع برشلونة، وتوجه إلى كامبريدج، حيث يقطن في هيتشن بشقة لمدة 12 شهرًا، وهدفه هو تعلم اللغة الإنجليزية ولا شيء غيره.

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في نفس التوقيت، كان قرار بريما واضحًا بممارسة الهواية المحببة لقلبه، وهي لعب كرة القدم، فانضم إلى فريق بيجيلسواد يونايتد، والذي ينشط بالدرجة التاسعة ويعتمد في المقام الأول على تبرعات جماهيره.

وقال بريما في هذا الصدد بحديث لدايلي ميل "الآن وبفضل دعم محامي العائلة، أنا في فريق وأنسو في فريق، الحقيقة هي أنني لا يمكنني أن أكون أفضل منه، عائلتي دائمًا ما دعمتني في قراراتي".

وبدأ بريما صاحب الـ23 عامًا مسيرته في كرة القدم مع شباب إشبيلية، ومنه وصل إلى برشلونة في 2011، وقبل عام وحيد من التحاق أخيه الأصغر أنسو بالنادي الكتالوني.

ربما مهد بريما الطريق أمام أخيه للوصول إلى كامب نو، لكن شتان الفارق ما بين نهاية مسيرتهما في كرة القدم، فالأكبر الآن يرتدي القميص رقم 10 بمباريات الهواة، والأصغر يرتدي قميص الأسطورة ليونيل ميسي ببرشلونة.