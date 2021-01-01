بالفيديو | وسط أنباء الرحيل .. والدة رونالدو تربطه بسبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة؟ هناك بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية

ظهر اسم سبورتينج لشبونة إلى جانب ريال مدريد وباريس سان جيرمان فيما يخص وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المقبلة بعد نهاية حقبته في يوفنتوس.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

ومنذ الخروج الأوروبي بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

وحول ذلك، ظهر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قميص سبورتينج لشبونة الذي يحمل اسم كريستيانو رونالدو ليضيف المزيد من الجدل حول النجم البرتغالي في الآونة الأخيرة.

— Sporting Tático (@sporting_tatico) March 13, 2021

مقطع الفيديو كان وسط المشاهد الاحتفالية الذي ظهر فيه أفراد من عائلة رونالدو، وخلاله تستعرض السيدة دولوريس أفيرو والدة كريستيانو قميص نادي سبورتينج لشبونة الذي يحمل اسم ابنها ورقمه على ظهره.

صاحب الرقم 7 الحالي في سبورتينج لشبونة برونو تاباتا مازح والدة رونالدو بأن الهداف الدولي التاريخي لمنتخب البرتغال يجب أن يطلب منه الرقم أولًا، من خلال الرد على التغريدة.

وأمضى رونالدو 6 سنوات في سبورتينج لشبونة عندما كان مراهقًا، حيث جاء من خلال أكاديمية النادي الشهيرة وظهر لأول مرة كمحترف في 2002، الموسم الذي أعقب فوز الفريق بلقب الدوري للمرة الأخيرة.

إذا كانت الموارد المالية تسمح، فلا شك في أن مجلس إدارة سبورتينج سيفعل كل ما يلزم لإعادة كريستيانو إلى وطنه والنادي الذي بدأ من خلاله مسيرته الاحترافية قبل أن ينطلق إلى مانشستر يونايتد.

ويبذل الرؤساء المتعاقبون قصارى جهدهم لمغازلة النجم الدولي البرتغالي، حيث جعله النادي عضوًا فخريًا منذ بضع سنوات، وقد أطلق مؤخرًا اسمه على أكاديمية الشباب الخاصة بالنادي.

ولم يخفِ رونالدو نفسه أبدًا أنه من مشجعي سبورتينج وليس والدته فقط، كما عاد، في بعض الأحيان منذ سنوات، لمشاهدة بعض المباريات في ملعب النادي جوزيه ألفالادي.

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.