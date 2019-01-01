بالفيديو | وائل جمعة يكشف أسباب معاناة منتخب مصر قبل لقاء أوغندا

أرجع أسطورة دفاع منتخب مصر وائل جمعة، سبب معاناة منتخب بلاده في أول مباراتين في بطولة أمم أفريقيا، بظهوره بمستوى مُخيب للآمال، لفقدان اللاعبين لثقتهم بأنفسهم.

وشدد بطل إفريقيا في الفترة بين عامي 2006 و2010 على ضرورة ظهور الفراعنة بمستوى مطمئن للجماهير في آخر لقاء ترفيهي في مرحلة المجموعات، قبل بداية المواجهات الصعبة في الأدوار الإقصائية.

وفي تحليله على لقاء السهرة الذي سيجمع البلد المنظم بأوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى، أشار جمعة لحاجة منتخب بلاده للظهور بمستوى يُعبر عن طموحه وهدفه في البطولة، على الأقل كرسالة شديدة اللهجة لكل المنافسين، قبل الدخول في خروج المغلوب.

واستشهد جمعة بالمنتخب الجزائري، مؤكدًا أن أصدقاء رياض محرز، بعثوا رسالتهم للجميع في وقت مبكر، بنتائج ومستوى يُعبر عن منتخب يريد الذهاب بعيدًا في البطولة.

وأعرب جمعة عن أمله أن تكون مباراة السهرة بداية حقيقية لصلاح ورفاقه، وإلا ستبقى أزمة الثقة مستمرة حتى إشعار آخر.

والمعروف عن جمعة آرائه الحادة والمباشرة، آخرها اعتراضه على قرار إعادة عمرو وردة، بعد التصديق على تسريحه من المعسكر، على خلفية مشاكله الأخيرة خارج المستطيل الأخضر، لافتًا إلى أن ذلك يعكس الفارق الكبير بين شخصية المدرب الحالي أجيري ومدرب منتخب مصر عام 2006 الكابتن حسن شحاته، الذي أصر على استبعاد أحمد حسام ميدو، بعد الواقعية الشهيرة بينهما في مباراة السنغال.