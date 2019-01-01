بالفيديو .. نجوم الدوري السعودي يخطفون الأضواء على منصة التدشين

الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تتجمل في احتفال تدشين الموسم الجديد

عكس الاستقبال الخاص لنجوم الهلال على منصة تدشين الموسم الجديد، مدى شعبية وقيمة الزعيم، رغم معاناته الموسم الماضي، بإنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في مركز الوصافة خلف الجار غير الصديق النصر العالمي.

وبالتعاون بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين والهيئة العامة للرياضة، أقيم مساء اليوم الأحد حفلاً لتدشين الموسم الجديد، الذي سينطلق نهاية هذا الأسبوع.

وكما كان متوقعًا، كان على رأس الحضور رئيس الرابكة مسلي بن معمر، ومعه رئيس الهيئة الرياضية عبد العزيز تركي الفيصل، والمفاجأة السارة، المدير الفني الجديد للمنتخب هيرفي رينار، وبقية ممثلي الأندية وأبرز النجوم.

واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف السعودية بلحظة ظهور نجوم الموج الأزرق على منصة تدشين الموسم الجديد، ونفس الأمر مع حامل اللقب وبقية الأندية، إلى أن انتهت اللقطة بمشهد تجمع النجوم على المنصة، أشبه بإطلاق صافرة بداية النزال، الذي سيفتتحه النصر بمواجهة ضمك مساء الخميس المقبل.

شاهد نجوم الدوري السعودي يخطفون الأضواء على منصة تدشين الموسم الجديد.