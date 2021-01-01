بالفيديو | مزاح مع فودين يربط هالاند بمانشستر سيتي

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ظهر المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند في مقطع فيديو عقب مباراة بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي رفقة نجم الفريق الإنجليزي فيل فودين، ليزيد الأحاديث حوله.

فودين سجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في تلك المباراة ضمن منافسات جولة الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليودع دورتموند المسابقة.

ولم سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أي أهداف في هذه المباراة على الرغم من معدلاته الجنونية والحديث عن جودته في تسجيل الأهداف، ومن هنا جاءت اللقطة.

وخلال الفيديو مازح هالاند فودين حيث قال له إنه كان هو من المفترض أن يسجل الأهداف لأنه المهاجم، وسط أجواء ودية وابتسامات متبادلة من كلا اللاعبين.

شاهد الفيديو:

— City Xtra (@City_Xtra) April 23, 2021

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

وحول ذلك أكد هالاند أنه يشعر بوضع جيد داخل النادي، وأنه يستمتع بتواجده في بوروسيا دورتموند الذي جعله كقائد داخل جدرانه بالفعل في سن صغير.

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يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبرشلونة.