بالفيديو | ليخت يصل تورينو لتوقيع عقد انتقاله ليوفنتوس

والإعلان الرسمي صباح الأربعاء

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كما كان متوقعًا . شوهد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، في مطار مدينة تورينو مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس بأثر فوري من لحظة تجاوزه الفحوصات الطبية الروتينية.

وعلى الفور، جاء التأكيد الرسمي من قبل حساب النادي على منصة "تويتر"، بنشر مقاطع فيديو لحظة هبوط طائرة صاحب الـ19 عامًا، ثم جاء الدور على اللاعب بنفسه، ليتحدث في مقطع منفرد، عن سعادته بوصوله مطار مدينته الجديدة.

وحامت الشكوك كثيرًا حول مستقبل قائد أياكس أمستردام، خاصة بعد تعقد مفاوضات لم شمله بزميل رحلة الكفاح فرينكي دي يونج في "كامب نو"، ثم انسحاب باريس سان جيرمان، احتجاجًا على مغالاة وكيله أعمال اللاعب في شروطه المادية، المتعلقة بالراتب السنوي، مقارنة بعمره الذي لم يتجاوز الـ20 عامًا.

حتى في الأيام القليلة الماضية، تضاربت الأنباء حول انتقاله لليوفي، لاختلاف كلا الناديين حول السعر النهائي للصفقة، لكن بوصوله إلى شمال إيطاليا في آخر ساعات الثلاثاء، تكون الأمور قد حُسمت، ولا يتبق سوى تخطي الفحص الطبي وتقديمه لوسائل الإعلام صباح الأربعاء.

وخطف دي ليخت الأضواء الموسم الماضي، بعد عروضه المميزة مع عملاق الأراضي المنخفضة، خصوصًا في أهم مبارياته ضد ريال مدريد ويوفنتوس في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله هدفًا لكثير من أندية الصفوة في أوروبا، قبل أن يسبق البيانكونيري الجميع، بضمه لمشروع المدرب ماوريتسيو ساري، بحثًا عن إنهاء عقدة الكأس ذات الأذنين الغائبة منذ منتصف التسعينات.

HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! 🛬 pic.twitter.com/3AGkoQMKcN — JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019

وتؤكد أغلب التقارير أن رسوم التحويل لن تقل بأي حال من الأحوال عن 70 لـ75 مليون يورو.