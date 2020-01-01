بالفيديو | فرمان من جماهير نابولي .. ميسي هو مارادونا الجديد!

جماهير نابولي تريد تكرار أسطورة مارادونا من بوابة رحيل ميسي عن برشلونة

تقدس جماهير نابولي الإيطالي أسطورتهم دييجو أرماندو مارادونا بصورة كبيرة، وذلك منذ أن ارتدى قميص النادي الإيطالي في منتصف الثمانينات وحتى اللحظة وستستمر الأمور حتمًا فيما هو آت.

ولكن على ما يبدو، فإنهم مستعدون لجعل ميسي هو مارادونا الجديد في حال انتقل إلى نابولي، وهل هذا ممكن؟ على الأقل هذا ما يريدونه ويطالبون به علنًا.

ومن خلال مقطع فيديو في شوارع المدينة الجنوبية، ظهر دي لاورنتس رئيس ومالك النادي يتجول وحوله الهتافات تحاصره من كل اتجاه؛ ميسي ميسي ميسي!

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— FCB World (@FCBW_A7) August 30, 2020

ووصلت الأمور بين ميسي وإدارة برشلونة إلى حائط مسدود على ما يبدو بعد رفض النجم الأرجنتيني حضور التدريبات اليوم الأحد مما يعني التمرد رسميًا.

ونفذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تهديده بعدم الحضور لموعد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا استعدادًا للموسم الجديد.

جاء هذا بعدما تخلف ليونيل عن الموعد الذي حدده له النادي للخضوع للفحوصات عن طريق الفريق الطبي في مركز التدريب صباح اليوم الأحد.

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يذكر أن ليونيل ميسي يريد الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، الأمر الذي ترفضه الإدارة وتؤكد عدم قدرة ميسي على تنفيذه إلا بموافقتهم أو من خلال الشرط الجزائي المقدر بـ 700 مليون يورو.