بالفيديو | صايفي: هكذا تفوز الجزائر على السنغال وتربح "الكان"

ستكون مختلفة عن مباراة الدور الأول

خالف نجم المنتخب الجزائري السابق رفيق صايفي، المقولة الشهيرة التي يرددها أغلب النقاد والمتابعين أن المباريات النهائية "تُربح ولا تُلعب"، مشددًا على ضرورة حفاظ رياض محرز ورفاقه على نفس المستوى والروح القتالية أمام السنغال.

وسيكون منتخب محاربو الصحراء على موعد مع آخر ملحمة في "الكان" الفرعوني، عندما يقارع أسود التيرانجا على أرضية ملعب "القاهرة الدولي" مساء اليوم الجمعة، لتحديد هوية بطل القارة السمراء الجديد.

وفي تحليله على النهائي عبر شاشة قنوات (be IN) الرياضية، سأل المحاور لاخضر بالريش مواطنه صايفي "هل حقًا النهائي يُربح ولا يُلعب؟ فأجابه .. يجب أن يُلعب لكي يُربح"، ليخطف ضحكات زملائه في الاستوديو التحليلي الخاص بالنهائي.

وحذر صايفي من خطورة أصدقاء ساديو ماني، مقتبسًا مقولة المدرب جمال بلماضي في حديثه مع وسائل الإعلام على هامش النهائي، "ستكون مباراة مختلفة عن مباراة المجموعات"،لاعتقاده بأن فرص كلا المنتخبين متساوية وبنسبة 50 % لـ 50%.

وبطبيعة الحال، يأمل صايفي أن يتّوج منتخب بلاده بثاني لقب إفريقي في تاريخه، في ثالث ظهور في المباراة النهائية، وللمرة الأولى منذ عام 1990، عندما نظمت الجزائر البطولة، وتّوجت بلقبها بقهر نيجيريا بهدف نظيف في النهائي.

شاهد تحليل رفيق صيفي قبل ضربة بداية النهائي المنتظر.