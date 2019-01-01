بالفيديو .. رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف سبب "الغلق المؤقت"

لن تغلق الأبواب فترة طويلة

أنهى رئيس هيئة ستاد "القاهرة الدولي" اللواء علي درويش، الجدل حول ما أثير عن غلق الملعب العريق في المرحلة القادمة، تمهيدًا لتحويله لملعب مخصص للمباريات والمحافل الدولية فقط.

وأثيرت ضجة في مختلف وسائل الإعلام المصرية، وبالتبعية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استقبال أنباء تُفيد عن صعوبة إقامة الديربي الختامي للدوري المحلي، الذي سيجمع العملاقين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة، بجانب نهائي بطولة الكأس المقرر له، سبتمبر المقبل.

لكن رئيس هيئة الملعب، تكفل بحق الرد سريعًا على ما أشيع عن الغلق لفترة طويلة، نافيًا في حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير، وجود أي نية لغلق الملعب فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه بصدد الحصول على موافقة "الخبراء الأجانب"، لإزالة "عشب الشتاء".

ولفت اللواء، إلى أنه بمجرد حصوله على موافقة الخبراء الإنجليز، فسوف يبدأ تحضير الأرضية للعشب الصيفي، الذي لم ينمو منه سوى حوالي 60% من مرحلة الاكتمال، معربًا عن أمله أن تنتهي ما وصفها "الإصلاحات" قبل مباراة نهائي الكأس، في إشارة واضحة إلى أن الملعب لن يغلق لسنوات كما حدث من قبل.