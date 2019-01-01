بالفيديو | بلايلي يترجم تفوق الجزائر على غينيا بهدف رائع

هدف أكثر من رائع

ترجم مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي تفوق منتخب بلاده الجزائري على نظيره الغيني، بتسجيل هدف الأسبقية في معركة تحديد هوية من سيواجه الحصان الأسود في بطولة أمم إفريقيا منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.

وجاء الهدف بقرار جريء من بلايلي بانطلاقة من الجهة اليسرى، انتهت بلعبة مزدوجة، على إثرها انفرد بالحارس المغلوب على أمره إبراهيم كوني، ليغالطه بتصويبة قوية سكنت الشباك.

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يمنح #محاربي_الصحراء الأسبقية بعد لعبة جماعية في منتهى الروعة 💪



🇬🇳 0 - 1 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KS0Uph284p — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

وما زال رجال المدرب جمال بلماضي يبحثون عن هدف الأمان والاطمئنان الثاني، لتفادي مع حدث مع أبناء عروبته المغرب ومصر، بخروجهما على يد بنين وجنوب إفريقيا، في مفاجأتين من العيار الثقيل.