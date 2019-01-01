بالفيديو .. المحمدي يدعم وردة في محنته
تقدم المدافع الأيمن للمنتخب المصري أحمد المحمدي صفوف الداعمين لزميله عمرو وردة، بعد تورطه في فضيحة جديدة، على إثرها تم استبعاده من معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة أمم أفريقيا.
وانقلب الرأي العام المصري على وردة، بعد تكرر سلوكه السيئ خارج المستطيل الأخضر، والأسوأ من ذلك، تفاعل وسائل الإعلام العالمية مع ما أثير ضده، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو له خادشة للحياء.
ونال قرار اتحاد الكرة باستبعاد وردة من المعسكر، إشادة على نطاق واسع، كان آخرها من بطل أفريقيا 3 مرات من قبل وائل جمعة، بوصف القرار الأفضل للاتحاد المصري.
أما المحمدي العائد لتوه للبريميرليج مع فريقه أستون فيلا، فكان له رأي آخر، بإهداء الهدف بشكل ضمني لزميله المنكوب، وذلك بالاحتفال بهدفه في شباك الكونغو على طريقة الرقم 22، الرقم الذي كان يرتديه وردة قبل استبعاده اليوم.
هدف ⚽️ أحمد المحمدي يستغل الدربكة الدفاعية ويمنح الأسبقية لـ #الفراعنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019
🇨🇩 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/qGtA3BFYmX
الجدير بالذكر أن الشوط الأول لمباراة مصر ضد الكونغو انتهى بهدفين نظيفين من توقيع المحمدي والآخر سجله النجم الأول محمد صلاح قبل النهاية بدقائق.