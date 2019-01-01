بالفيديو .. الكشف عن مصير جنش بعد خروجه من حسابات أجيري

نفى مراسل قناة (ON) –المرافق لمعسكر المنتخب المصري-، صحة ما تردد عن استياء الحارس محمود جنش من مدرب الفراعنة خافيير أجيري، بعد خروج حارس الزمالك من حسابات المدير الفني وجهازه المعاون، بوضعه كحارس ثالث بعد الثنائي محمد وأحمد الشناوي.

وأثيرت بعض الشكوك حول مصير حارس مرمى أبطال الكونفدرالية مع منتخب بلاده، بعد تأكده من استبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الافتتاح مساء اليوم ضد زيمبابوي على أرضية ملعب "القاهرة الدولي".

لكن مراسل القناة الرياضية المصرية، قال على لسان جنش، إنه "لا أساس لصحة الأنباء المتداولة عن خروجه من معسكر"، واصفًا ما أثير حوله "بالشائعات"، مؤكدًا التزامه مع المنتخب، رغم صدمة خروجه من التشكيلة الأساسية، واعتباره الحارس الثالث.

مراسل أون سبورت يؤكد استمرار محمود جنش مع المنتخب ولا صحة لمغادرته بعد معرفته بإنه الحارس الثالث#شجع_مصر #أون_سبورت#ONSPORT#هنهتف_باسمك_يامصر pic.twitter.com/KMHDG8nt8p — ON Sport (@ONsportEg) June 21, 2019

وسيفتتح البلد المضيف "كان 2019"، بمواجهة زيمبابوي مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما كل جمهورية الكونغو وأوغندا.