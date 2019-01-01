بالفيديو | الطرابلسي يُحلل أسباب صعوبة مواجهة تونس ونيجيريا

هكذا تحدث الظهير الأيمن السابق للمنتخب التونسي

ألقى الكابتن حاتم الطرابلسي، الضوء على أبرز المشكلات التي ستواجه منتخب بلاده التونسي في مباراته المنتظرة بعد قليل ضد نظيره النيجيري لتحديد هوية صاحب الميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا.

وودع منتخب نسور قرطاج "الكان" بالسقوط أمام المنتخب السنغالي بهدف مجاني في الأشواط الإضافية، فيما ودع النسور الخطر العُرس الإفريقي بالضربة القاضية على يد رياض محرز ورفاقه في المنتخب الجزائري.

وفي تحليله قبل مباراة تحديد المركز الثالث، وصف الظهير الأيمن السابق لمانشستر سيتي والمنتخب التونسي، هذه المباراة بالذات بالصعبة على المنتخبين، نظرًا لصعوبة التحضير لكلا المدربين، بعد خيبة أمل الإقصاء بطريقة درامية مع الاقتراب من النهائي.

لكن ما توقف عنده محلل قنوات (be IN)، ما اعتبره "سمعة" كلا المنتخبين، من باب أن منتخب بلاده سيلعب بهدف الحفاظ على كبريائه، لينهي البطولة في المركز الثالث، أو على الأقل للحفاظ على ترتيبه في التصنيف الشهري العالمي للمنتخبات، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب النيجيري، هو كذلك لن يقبل بالهزيمة بسهولة، حتى في ظل حالة الإحباط التي تُسيطر على اللاعبين بعد ضربة محرز القاتلة في وقت اللا عودة.

شاهد تحليل حاتم الطرابلسي.